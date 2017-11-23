日本中山孔明以自身得癌抗癌他山之石分享



(中央社訊息服務20171123 18:12:28)日本中山孔明以自身得癌抗癌分享，今（23）日下午在光宇藝術中心演講廳主講，他提出得癌後才了解癌的可怕性，他願意以自己的得癌後了解癌症，同時也知得癌發病到得病是一個很長時間，因此在未得病即應從飲食、生活習慣及身心等重視與預防，讓癌細胞不致產生。



中山孔明目前在台灣銀髮族協會全國聯合會國際顧問及新竹健康協會顧問等職。他說以自己得癌的經驗中作為他山之石，給大家對癌的認知與預防。



中山孔明說，其實目前二個人中即有一個得癌，三個癌患者一個即死於癌，同時癌發病至得病時間很長，且年齡是癌症最大風險。



以台灣而言死亡排行，大腸癌排名第一，其次是肝癌及肺癌，日本則是肺癌排名第一，台灣主要吃的油膩有關可以理解。



癌症的形成主要即是細胞等變化，因此得到癌症，並不代表老才得到，有的年經也獲得，不過得癌後要抗癌是一個非常艱辛的歲月，但若能堅持，同時配合則也是能夠抗癌成功。



中山孔明認為得癌後讓他了解到不管在飲食、生活習慣及身心靈都要有所改變，也就是你不要讓癌滋生，先將它打敗，最為重要。當然在經癌後更應了解身體狀況，而且加以保養，讓癌細胞不再產生。



中山孔明以自己例子說明，同學們聽後都有感對自己身體的重視，不要隨便忽略身體產生的變化。



訊息來源：元培醫事科技大學



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