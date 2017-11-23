2017宜蘭冬山河超級馬拉松 本周末冬山河水岸開跑 特聘國際A級丈量員認證替代賽道



(中央社訊息服務20171123 18:11:44)2017宜蘭冬山河超級馬拉松，將於本周五11月24日於冬山河親水公園開跑！這是國內超馬正規賽中，唯一一場賽程距離超過100公里的賽事，擁有100英里、100公里、50公里、全馬與半馬等組別。本賽事為新賽季的第一場超馬賽事，秋季涼爽的天氣、寬鬆不緊張的時限、再加上平坦少起伏的賽道，是許多跑友經過一季或一年的特訓後，驗收成果的最佳選擇。匯集天時地利人和三要素於一場，讓我們一起期待每一位跑友能夠輕鬆的超越自己！



本屆賽道配合水岸進行護堤工程而稍作調整，秉持著培養國家級成績紀錄的使命，特別聘請國際A級丈量員馮洪德先生排除萬難從香港飛至宜蘭親自丈量新路線。本屆路線改往海岸方向跑，過大閘門二號橋後，轉傳藝中心後方，至嘉冬橋前10K，原路折返回會場，計一圈同為20K。這次的改道路線可能只用這一年，但為保障跑者成績，新路線已確定獲得IAAF/AIMS國際賽道認證。另外提醒晚上起跑的100英里與100公里兩組參賽者都務必穿戴頭燈，確保視線清楚壁面不平整的路面。今年起，超馬協會舉辦的賽事，只要跑者提出經協會認證的同里程賽事成績證明，在超馬協會的賽事中突破個人最佳成績，就能獲得一座獎盃，以玆鼓勵！



本賽事場由台灣味之素提供amino VITAL專業級胺基酸粉末、弘陽食品準備野菽家健康棒，為跑者補給滿滿的元氣與活力，希望今年參賽者都能在冬山河賽道上達到個人的目標。超馬協會致力於推動綠色賽事概念，因此呼籲跑友多搭乘大眾交通工具或共乘至會場；提供足夠不浪費的補給，減少一次性物品的消耗，基於環境需永續經營的概念，敬請一向親近大自然和愛護環境的跑友們，共同支持綠色運動計畫並體諒其可能帶來之不方便。



訊息來源：中華民國超級馬拉松運動協會



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