2017臺灣國際衝浪公開賽全面啟動 黃健庭縣長期打造世界衝浪聖地



(中央社訊息服務20171123 18:09:39)臺灣最高等級的衝浪賽事-2017臺灣國際衝浪公開賽，自11月23日起至12月3日，再度激戰臺東金樽遊憩區，並於今(23)日下午舉辦開幕式，邀請所有參賽選手一齊參與，並由當地耆老及牧師到場為活動及選手祈福。此外，現場亦有高山舞集及成功國小的合唱團為選手帶來精彩的歌唱及舞蹈表演，全聯先生邱彥翔拋開明星光環，以衝浪客身份現身開幕現場為選手集氣加油，黃健庭縣長感謝世界衝浪聯盟(World Surf League,WSL)能將此一賽事帶來台東辦理，也希望打造金樽成為世界衝浪的聖地。 火熱的賽事自今天起展開，下午2點由縣長黃健庭親自主持開幕典禮，副議長陳宏宗及多位議員、世界衝浪聯盟WSL大洋洲區經理暨世界長板賽事委員維爾Will Hayden Smith等貴賓與會，一同參與原住民傳統祈福活動，典禮且以臺東原住民傳承的「獻酒」方式，由阿美族耆老賜福並為參賽選手戴上花環，為接下來的賽事祈求平安順利。 黃健庭縣長以中英文致詞表示，國際衝浪賽今年第7年辦理，6年前縣府沒有想到此一衝浪比賽會成為世界級的比賽，台東能夠站上世界衝浪的舞台，並吸引來自世界各國的衝浪高手到金樽，享受世界級台東的浪，在臺東縣政府的努力下，年年提升賽事規模及等級，今年再次與世界職業衝浪組織（WSL World Surf League）聯手，將WSL世界職業衝浪組織長板世界總冠軍賽在台東舉辦，這是台灣的第一次，比賽期間WSL並全程直播，讓台東再次被世界看到。 今年台灣首度舉辦世界長板衝浪公開賽，賽事層級是歷年最高，獎金也相同是歷屆最多，今年總獎金475萬，共有來自18國近180位選手，其中長板賽有男子38位、女子18位參與，是台灣的第一次，並一舉將賽事獎金提高至總獎金臺幣475萬餘元，再度創下臺灣衝浪賽事新高紀錄，是全球衝浪頂級賽事之一，同時是全台灣有史以來最高規格的衝浪賽事，縣府也積極改善整理金樽周邊環境，明年全國最大的漁產公司-三井集團將進駐，希望打造金樽為世界衝浪的聖堂。



臺東縣政府觀光旅遊處指出，遠道而來的遊客們除了欣賞國際級專業衝浪選手英姿，不妨一同身歷其境，直接體驗衝浪。今年在賽事現場有提供衝浪教學，專業教練帶你體驗衝浪的樂趣，若擔心衝浪技術性太高，另有SUP可以體驗，輕鬆站上浪板絕對不是夢。歡迎到訪遊客線上報名，更多活動資訊請至臺灣國際衝浪公開賽臉書粉絲團。



報名及更多賽事資訊請上2017臺灣國際衝浪公開賽官方粉絲團查詢：FB粉絲團：www.facebook.com/taiwanopenofsurfing官方網站：taiwanopenofsurfing.org活動專線洽詢：0905-959-865



訊息來源：台東縣政府



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