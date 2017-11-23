中新社金邊11月23日電 (記者 黃耀輝)世界中文報業協會第50屆年會23日在柬埔寨首都金邊舉行，來自全球67家媒體的代表共商華文報業發展大計。世界中文報業協會會長李祖澤、副會長肖世和、柬埔寨旅遊部大臣唐坤等出席了開幕式。

本屆年會由《柬埔寨星洲日報》承辦，主題為「一帶一路新形勢與中文報業新發展」。

世華媒體執行董事張聰表示，本屆主題正切合了新時代的機遇和主題，帶來了全球華文媒體全新的願景，是華文媒體的大事，是歷史的機遇。

她說，華文媒體的責任，就是要求報導真實的「一帶一路」新景象。

柬埔寨新聞部代理大臣翁巴特那表示，只要有華人社區，就會有中文報。他說，中文在柬埔寨的地位日益受到重視，除了報導柬埔寨和世界新聞外，本地中文報章也積極推動高棉和中華文化，促進了不同民族之間的交流。

據《柬埔寨星洲日報》董事暨執行長羅瑞蘋介紹，世界中文報業協會旨在聯絡全球中文報業機構和從業人員、維護和促進中文報業發展、增進世界各國之間的了解。(完)