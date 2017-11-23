外媒：一艘船隻在希臘沿岸海域失蹤 載45名移民北京新浪網 (2017-11-23 18:19)
中新網11月23日電 俄羅斯衛星網23日援引希臘媒體報導，希臘海岸警衛隊正在搜尋一艘在伯羅奔尼撒西部皮洛斯不遠處海上失蹤的船隻。據初步消息，這艘船上載有45名難民和移民。
消息稱，一名難民從船上向歐洲緊急服務部門撥打電話求助，並表示由於發動機故障船隻情況危險。
希臘海岸警衛隊艦船、漁船和軍用直升機已加入搜尋工作。
責任編輯：張艾京
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