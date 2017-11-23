中行金邊分行成柬埔寨「金牌納稅人」北京新浪網 (2017-11-23 18:04)
黃耀輝 攝
中新網金邊11月23日電(記者黃耀輝)中國銀行(香港)金邊分行行長陳長江23日向記者表示，在柬埔寨稅務總局「年度所得稅義務和稅收征管改革」論壇中，中國銀行(香港)金邊分行被授予金牌納稅人。
陳長江說，此次參會企業共計1000餘家，僅20家企業被授予金牌納稅人稱號。
中國銀行(香港)金邊分行根植於柬埔寨，貢獻於柬埔寨，積極融入當地社會，與當地華人社團、僑領保持密切聯繫，與政府部門形成良性互動，與柬埔寨龍頭企業建立緊密合作關係，業務快速發展的同時，提升中國銀行品牌美譽度。
據陳長江介紹，2016年，分行共計向柬埔寨稅務總局繳納各類稅金約532萬美金，根植於柬埔寨，亦貢獻於柬埔寨。
據介紹，從去年12月起，柬埔寨財經部實施納稅人等級管理，將納稅人分別設置為金、銀、銅三個等級，其中，「金」屬於依法合規度最高的納稅人，每兩年重檢一次，獲得「金」等級的納稅人，將被柬埔寨稅務局授予榮譽證書，同時享有約12.5萬美金增值稅退稅優惠，柬稅務局的年度審計，由每年度一次調整為兩年一次。
截至目前，柬埔寨共計51家企業被授予金牌納稅人稱號。(完)
責任編輯：張艾京
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