美媒：英國跌出世界五大經濟體 自2013年來被法國首次超越北京新浪網 (2017-11-23 17:31)
【環球網報導？記者？查希】據美國有線電視新聞網(CNN)11月23日報導，英國財政大臣菲利普？哈蒙德表示，英國在2017年世界經濟體排名中退居第六。
報導稱，哈蒙德援引的是國際貨幣基金組織(IMF)的數據。此次排名中，法國GDP？2.575萬億美元超過英國，英國GDP為2.565億美元。英國財政部表示，雖然目前差距還小，但明年法國優勢將得到加強。這是2013年以來法國在IMF世界經濟體排名中首次超過英國。
哈蒙德稱，統計結果表明，英國經濟增長急劇放緩，這與開啟脫歐程序有關。英鎊匯率下跌，消費支出減少，但物價反而上漲。
美國位居排行榜榜首(19.4萬億美元)，中國第二(11.9萬億美元)，日本第三(4.9萬億美元)，德國第四(3.7萬億美元)。
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