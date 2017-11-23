俄擬嚴懲虐待動物者 最高或被判5年監禁北京新浪網 (2017-11-23 17:40)
【環球網報導？記者？齊瑩】據俄新社11月22日報導，俄國家杜馬當日一讀通過了一項法律草案，擬加大對虐待動物者的懲罰力度。
據報導，這項法案中規定，虐待動物導致其受傷或死亡的，可能會面臨高達8萬盧布(約合9024元人民幣)的罰款或一年強制性勞動，甚至3年以下監禁。若為團體施虐，或虐待動物時有兒童在場，或相關影像材料被上傳至互聯網，則施虐人將面臨更嚴重的懲罰。罰款可能增至10萬至30萬盧布，強制性勞動兩年，監禁期上限也將提高至5年。
俄新社稱，最近俄羅斯國內一些虐待動物的案例引起了公眾的很大反應。其中問題最嚴重的是哈巴羅夫斯克地區，有人持續虐待貓、狗、鴿子等，因此死亡的動物數量已經達到了15。而根據現行法規，對於虐待動物者的最高刑罰為兩年監禁。
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