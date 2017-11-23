【環球網報導？記者？王莉蘭】據法國BFMTV電視台11月23日報導，法國一名33歲男子全身燒傷面積高達95%，本難以救回。但該男子獲得來自雙胞胎兄弟的皮膚移植，最終得以倖存。巴黎聖路易醫院重度燒傷治療部門的醫生表示，這在全球尚屬首例。

事情要追溯到2016年9月27日，法國男子弗蘭克被送入聖路易醫院的專門中心。工作事故導致其全身燒傷面積達95%，弗蘭克當時幾乎已必死無疑。但幸運的是，醫生得知弗蘭克有一名雙胞胎兄弟。後者為了挽救弗蘭克的性命，同意給出自己的皮膚。

據報導，移植的皮膚來自弗蘭克雙生兄弟的頭部、背部及大腿。頭部皮膚愈合十分迅速，只需不到一周的時間;背部與大腿部的皮膚愈合則需10天左右。

首次皮膚移植手術發生在弗蘭克入院的第7天。兩支醫療團隊同時為雙胞胎兄弟二人進行手術，以便皮膚移植能迅速實現。這一方式反覆進行了數次，弗蘭克總共接受了約10起手術。

報導指出，此前也有過燒傷的雙胞胎之一移植雙胞胎中另一人皮膚的事例，但燒傷面積沒有如此廣。相關醫生表示，在弗蘭克的病例以前，全球已公佈此類手術的病患燒傷面積一般為6%到68%之間，佔全身面積比重的平均值為45%。