【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》11月22日報導，經歷長達28小時的馬拉松式辯論后，澳大利亞維多利亞州參議院22日通過了安樂死合法議案。此次的投票結果有望改寫歷史，為維州真正實現安樂死合法化奠定基礎。

據報導，維州政府提議的安樂死合法化議案在修正後，終於22日在參議院獲得通過，投票結果為22票支持、18票反對。對於這一投票結果，維州州長安德魯斯表示，現距離維州真正實現安樂死合法化「只剩下最後一步」。

維州眾議院10月以47票支持、37票反對的投票結果通過了安樂死合法化議案，但該議案在經過修正後才在參議院獲得通過，修正的內容包括將符合條件病患申請安樂死的時間框架，從只能再活12個月減半至6個月等。

該修正案下來需回到眾議院再次舉行投票，通過後才能生效。據報導，投票將於下周舉行，若能獲得通過，那麼從2019年起，長期遭受病痛折磨的維州病患將有機會選擇安樂死，維州也將成為澳大利亞首個實現安樂死合法化的州。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)