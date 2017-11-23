「羽球會友~舞動青春」中央社 (2017-11-23 17:16)
「羽球會友~舞動青春」
(中央社訊息服務20171123 17:16:27)臺北市中山運動中心校園盃羽球錦標賽~等你來報名
臺北市中山運動中心校園盃羽球錦標賽將於106年12月17日於中心3樓多功能球場活力開打。
本項賽事主要提供安全、舒適、優質的運動環境，達到「人人可運動、時時可運動、處處可運動」的願景，並響應政府的人口倍增計畫，透過比賽推廣羽球運動，提升校園羽球運動風氣及提供一個以球會友、提昇競技水準及切磋球技的機會，促進學校體育發展，從而養成終身運動習慣增進國民健康。
本次校園盃錦標賽分別針對喜愛羽球運動的國小組三至四年級和五至六年級兩組、國中組及高中組的學生為主，各賽程分男子單打、女子單打、男子雙打及女子雙打，前三名獎金分別為3,000元、2,000元、1,000元，歡迎喜愛羽球運動的學生共同切磋球技，一起來共襄盛舉，報名自即日起至12月3日，詳細比賽辦法請上中山運動中心官網查詢：https://cssc.cyc.org.tw/或FB粉絲團。報名連結網址：https://goo.gl/sBAMeC。
訊息來源：社團法人中國青年救國團
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