桃市聰明消費影片競賽 龍華科大囊括前三名奪10獎是最大贏家



(中央社訊息服務20171123 17:16:04)106年度桃園市政府聰明消費影片競賽，今天於桃園區婦女館舉行頒獎典禮，龍華科技大學文創系、遊戲系及資網系學生組成團隊參賽，一舉囊括前三名，另獲得3項佳作及1名入圍獎，在總獎數20個獎項中，共計獲得10個獎項，傲視群倫。市府副秘書長邱俊銘在頒獎時，也特別肯定龍華學子的優異表現。 桃園市政府表示，因電子商務發展，消費市場快速變化，消費方式已由傳統交易轉變為多元交易，消費型態推陳出新，也衍生許多消費糾紛，市府特別辦理大專院校消費教育宣導影片競賽，讓青年學生於創作過程中，學習消費知識，並藉由競賽活動評選出活潑有創意的宣導影片，透過網路及各式宣導活動加以推廣，以建立民眾正確之消費觀念。 龍華科大文創系學生陳士豪、朱錦斌、陳燁、吳晉祿及吳曠陽，在梁朝棟老師指導下，以作品〈美麗下的陷阱〉，榮獲第一名殊榮。影片描述兩位駭客盯上一位想購買化妝品的女生，並以低價手段來誘使她直接轉賬支付，因為貪小便宜心態，結果導致她財物兩空。得手後的駭客進而尋找下一個目標，而另一位想要網購手機的男生也受低價誘惑，正準備付款時被朋友及時制止，並從朋友那瞭解到聰明消費的常識，在朋友的勸導下，男生關閉了釣魚網站，從而使他免於落入黑客編織的美麗陷阱。 梁朝棟老師指導的學生徐紫萱，則以〈防詐騙萬兔水〉作品，獲得第二名；遊戲系及資網系學生團隊黎益聰、邱桂珍、詹祥達、江耀榮、楊嘉駿，也在遊戲系主任盧大為指導下，以〈甜蜜陷阱〉作品，同樣獲得第二名。 文創系陳志銘老師，指導2組學生團隊，蘇晴、陳冠廷、蘇芸萱、鍾佩穎及陳姵如的〈幻想禮服〉；趙思涵、曾文佳、蔡嘉紋、解沛霓及許祐嘉的〈健身教練是于晏〉，分別獲得第三名；另一組第三名作品〈交易陷阱〉，是由蘇子強、周桐、潘諾思、顏綠盈及林小露共同創作，由梁朝棟老師指導。 此外，文創系陳佩琪、李伊婷、任思琪同學單獨創作的作品，各獲得佳作肯定；文創系劉家健及遊戲系黃信豪，也獲得入圍獎的鼓勵。 龍華科大校長葛自祥特別恭喜所有得獎同學，同時感謝指導老師的辛勞。葛校長表示，龍華學生近期參加各類競賽都有優異的表現，學校鼓勵學生參與競賽，不僅可以學以致用，也能讓學生在激烈競爭的過程中，開拓更寬廣的視野。得獎紀錄對學生未來的就業履歷，將會有非常大的幫助，相信學生透過屢次參賽經驗的磨練，更能累積雄厚實力，最後必能在職場上綻放燦爛光芒，成為全方位的產業人才。



訊息來源：龍華科技大學



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