正修劉建源「點滴管壓止裝置」 克羅埃西亞發明展摘金 獲特別獎



(中央社訊息服務20171123 17:15:13)病患住院打點滴常擔心輸液滴空，造成血液回流傷身，正修科技大學國際發明展常勝軍資訊工程系老師劉建源指導學生陳智鴻、王偉程研發出「點滴管壓止裝置」，一舉在「第42屆克羅埃西亞國際發明展」拿下金牌並獲得加拿大特別獎，劉建源說，未來將再附增點滴液的恆溫功能，讓打點滴病患身體不會感到冷而更溫暖舒服。 病患住院打點滴時，常會擔心點滴液滴空影響健康，而需專人陪伴看護，正修科技大學資工系老師劉建源研發的「點滴管壓止裝置」，是將點滴管置入一個受彈簧伸展所牽引的導槽，這項裝置可偵測點滴即將滴空，而以電磁鐵吸引連桿推動彈簧復歸，讓點滴管因受擠壓再壓止點滴流過，病患血液不會回流，讓患者、家屬、醫護人員三方都安心。 劉建源指出，「點滴管壓止裝置」目前在許多醫療院所雖已使用，但因體積龐大，加上需以馬達帶動齒輪，每台造價達2萬元，病患不太可能購買自用，多以租用為主，經過好幾個月的思考，一直想著，如果能讓外型變得更迷你、價位又低，不僅能讓病患方便使用，更能大大提升醫療品質。 經由多方測試，終於研發出外型迷你、價格低廉的「點滴管壓止裝置」，成本不到500元，每個病患都負擔得起，相當具有競爭力，就等伯樂來接觸。 劉建源說，作品送往克羅埃西亞國際發明展時，評審委員對這項創作非常有興趣，認為巧思設計值得產學合作以大量推廣應用、造福人群，因評審肯定而獲頒金牌獎與加拿大特別獎。他說，「點滴管壓止裝置」可偵測滴管中的空氣，簡單又可長時間監控，利用彈簧位能來壓止滴管，既省電又直接，可連續200小時。 裝置除最重要、最迫氣的點滴管壓止外，還可附增物聯網功能，透過無線通訊與社群軟體，主動通知院方護理人員和陪伴患者的家屬，適時施以點滴更換處理。 他說，點滴液可再附增升溫、恆溫功能，輔助固定點滴管的金屬導槽升溫，恆溫保持接近患者體溫，因長時間臥床患者體溫普遍偏低且虛弱，老弱婦孺患者尤其明顯，若能對輸液升溫到接近患者的溫度，患者打點滴將會更溫暖舒服。



訊息來源：正修科技大學



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