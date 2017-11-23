健行科大應資系，讓富岡的美麗被遇見



(中央社訊息服務20171123 17:05:47)健行科技大學應用空間資訊系今年暑假獲選106年桃園巿政府青年在地深耕計畫，特別挑選了楊梅富岡這個曾經因為鐵路運輸而興盛，如今卻逐漸被人遺忘的城鎮做為關懷研究的目標。自今年八月一日至十月三十一日，學生團隊一共花了108天的時間，深入楊梅富岡的每一個角落，運用先進的科技（空拍機、三維模型、VR、導覽平台），為富岡這個紅顏雖老卻依然風韻猶存的傳統城鎮，留下一抺讓人難忘的當代色彩。



健行科技大學應用空間資訊系的青年團隊本於「應用資訊」的多元開發專業，配合桃園巿政府青年事務局的在地深耕計畫，帶著科技專業走進逐漸被人遺忘的楊梅富岡，將社區踏查工作成果，以數位化的現代風貌呈現。在楊梅富岡當地文史工作者廖萬金先生等人的引導介紹下，健行科大應資系的青年團隊一共花了108天的時間，逐一走訪富岡的每個角落，將當地影像紀錄下來，再製作成三維模型和VR，上載到導覽平台。現在只要一台手機並連上網路，不論你身處在世界任何地方，都可以在你的手機上看見這個曾經風華的美麗富岡。



楊梅富岡，舊稱伯公岡，是一座曾因鐵路運輸而興盛的市鎮，如今卻也因為鐵路運輸的逐漸沒落，而成為一個人們記憶中曾經繁華如今清冷的老街。因此，同樣已在桃園生長51年的健行科技大學本著關懷地方、深耕在地的心情，特別鼓勵應用空間資訊系的學生們組成一個青年團隊，運用他們所學，深入地方，協助富岡的在地耆老，將老人家們辛苦的文史工作成果轉化成先進的數位化導覽平台(三維模型、VR、影像)，希望透過導覽平台的推廣，讓全世界都能重新看見富岡這座曾經風華繁盛的城鎮，進而抽空造訪這座曾經名喚伯公岡的台灣小鎮。



楊梅富岡以埤塘景觀聞名，為了完整呈現豐富的埤塘景觀，健行科大應資系的青年團隊特別使用當今最熱門的空拍機，從高空的角度記錄下富岡埤塘的所有風景。經由實地踏查，健行科大的青年學子深深感受著早期富岡車站在農業時代的熱鬧繁華。這堿O桃園最南端的一站，城鎮中有傳統的碾米廠及囤積米糧的倉庫，因為台灣當時北部與南部的米都是由富岡這個集散地所輸出，因此在那個民以食為天的純樸年代裡，富岡車站身居南北米糧集散地的位置便使得她盡得天下關懷眼神；然而也正因為這個原因，當鐡路運輸不再左右台灣經濟命脈的時刻，富岡也就逐漸從台灣的重要舞台上走了下來。



除了富岡火車站和米倉，富岡老街上還有許多歷史建物，紀錄著當時曾經的熱鬧風采，而這些曾經的繁華自然也就成為富岡在地居民的一段美好記憶。現在健行科大應資系青年團隊透過他們的實地踏查，將他們用心採集的地方文史及影像紀錄，完整上載到Story Maps導覽平台上，讓富岡的曾經美好不再只是阿公阿婆懷想從前的叨叨絮語。此外，除了導覽平台，健行應資青年團隊也教導富岡當地長輩如何使用平台，讓長輩們了解，歷史建物的影像及他們所口述的歷史記憶，都會因為這個平台而被全世界看見。當健行科大的年輕學生看著富岡在地長輩努力克服電腦使用上的障礙，將自己所拍攝的影像及記憶，一一上載到平台上，共創屬於他們自己永恆記憶的興奮神情時，這些健行科大的年輕學生也彷彿遇見了感動自己生命的意義。







訊息來源：健行科技大學



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