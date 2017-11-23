全國中正盃柔道錦標賽 中州視傳系鄭佩盈奪銀牌



(中央社訊息服務20171123 17:05:18)中州科技大學視訊傳播系一年級鄭佩盈同學，於11月17日參加106年全國中正盃柔道錦標賽，在個人大專女子甲組第三級比賽中脫穎而出，勇奪亞軍！本身是柔道黑帶的鄭佩盈，大學未選擇就讀體育相關科系，轉而攻讀自身興趣濃厚的視訊傳播系，但柔道仍是她的強項，參加這次全國性比賽獲得第二名佳績，師生都為她優異的表現喝采。



106年全國中正盃柔道錦標賽是由中華民國柔道總會主辦、台中市柔道協進會承辦，11月13日至18日於台中港綜合體育館舉行。比賽分為團體組、個人組及格式組，並依年齡、段別、體重等加以分級進行比賽，選手從國小到社會人士都有，是國內規模數一數二的柔道賽事。



鄭佩盈同學表示，她從國小三年級就開始接觸柔道，一步一步慢慢升段到柔道黑帶，高中時也是就讀新民高中體育班，但因為對於演戲與傳播這方面有極大的興趣，對視訊傳播系充滿憧憬，想要學習專業的影音攝製技術，所以升上大學沒選擇體育科系，毅然決然進入傳播這門科系。



鄭佩盈同學並表示，因為有一段時間沒練習柔道，所以體力有點無法負荷，但還是盡了全力獲得第二名，接下來將為明年度的比賽做準備，把狀態調整到最好，希望下次能奪得冠軍。



中州科技大學視訊傳播系詹益錦主任表示，視訊傳播系的學生不管是幕前的肢體表演，還是擔任幕後的工作人員，專業表現可圈可點，而且各個多才多藝，在體育競賽、歌唱比賽都有亮眼的成績，希望同學們盡情發揮所長、多元發展，創造無限的未來。



訊息來源：中州科技大學



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