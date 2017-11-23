崑山科大編織「滿竹的祝福」 聖誕樹串起工藝師與新生代的傳承



(中央社訊息服務20171123 17:04:28)竹編技藝曾造就臺灣經濟的奇蹟，近年來竹材除成為東方生活藝術創作的關鍵媒材，在環保意識抬頭的時代中，更成為地景藝術裝置的重要素材。2017年新營聖誕樹的創作將由崑山科大創媒學院團隊，從南方竹鄉記憶的美學來編織竹子聖誕樹，並取名為「滿竹（滿足）的祝福」。



該次課程邀請國內外參展經驗豐富、獲獎無數的知名竹藝家徐暋盛，帶領崑山科大空間設計系近200位年輕學子，藉由片片的竹面創作、竹編結構與聖誕樹立體結構的結合，組合成為對城市的祝福。「滿竹的祝福」聖誕樹由創媒學院黃雅玲院長擔任總監，空設系林秀慧老師擔任聖誕樹設計，竹藝家徐暋盛老師則指導竹編技巧，另邀請校友團隊烜耀光電科技協助燈光設計與製作。



黃雅玲院長說明，這棵聖誕樹最大的價值在於整合跨領域團隊的專長，透過不同專業的溝通與協調，建構出高達八公尺大型的竹編聖誕樹，如何克服新營文化中心廣場在冬季的強大風阻，以及進行設計上的調整，都是聖誕樹製作初期協調的重點。林秀慧老師多年來關注竹材料與竹結構在空間設計領域應用，在此次擔任造形設計，她認為透過這次機會，讓學生對於材料、造形、結構等教學發展都很有助益。



參與製作的李元期同學表示，最初對於竹編非常的陌生，但在老師指導下，很快地對於竹片材料產生了興趣與熱情，當聖誕樹組起來的時候，很令人興奮。陳芊蕙同學則提到，在竹編裡學到了「耐心」，因為每一條竹條都需要互相穿插才會穩固地固定，團隊合作在創作過程也很重要。大家看著親手編織的竹片化為聖誕樹，心中滿滿的感動。



「滿竹的祝福」聖誕樹即日起在新營文化中心前廣場展出，每日點燈時間為下午5點30分到晚上10點，展出日期到107年1月7日截止，歡迎蒞臨參觀。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/224517.aspx