南臺科技大學舉辦「106年度全國化工暨材料高工職生專題研究競賽」 苗栗農工「白殭菌的抗熱旅程」勇奪第一名



(中央社訊息服務20171123 17:03:35)南臺科技大學舉辦由教育部技職再造計畫經費補助之「106年度全國化工暨材料高工職生專題研究競賽」，競賽結果由苗栗農工「白殭菌的抗熱旅程」勇奪第一名。此次活動主要目的是鼓勵全國高工職化工科學生能運用所學，動手進行相關實驗，並透過團隊合作，針對化工或材料相關之議題進行探討與研究，以加強學生創意創新與實作能力。並經由老師的指導與成果的整理與呈現，以至最後報告的撰寫，鍛鍊並強化學生對化工與材料基本原理的理解與問題解決方面之應用。



南臺科技大學工學院院長郭聰源表示，本專題競賽自2013年開始舉辦，今年已邁入第五年，今年有竹南高中、苗栗農工、台中高工、東勢高工、沙鹿高工、北港農工、嘉義高工、台南高工、高雄高工等9所高工職學校共22件作品參賽，指導老師與參賽學生總人數超過80位，非常難能可貴，已成為全國高工職化工科學生重要的專題競賽活動。



專題競賽分為初審與決審階段，各聘請5位專家學者擔任評審。初審為書面審查，評審逐件依研究動機、方法與過程、創新性、實用性、預期效益與其他等相關項目給分。決審為現場訪談及實物展示，主辦單位另外聘請5位評審委員，參賽學生先向評審說明作品重要內容，再由評審委員詢問相關問題並評分。



競賽過程激烈，參賽學生充分展現實作能力與口頭表達能力，總成績為初審與決審兩項成績總和，最後部分團隊脫穎而出，經大會選出第一名一隊、第二名兩隊、第三名三隊與佳作八隊。第一名由苗栗農工王淑璟與羅維真兩位老師共同指導江陞蔚、洪淯倫、林峻煜與邱奕倫四位同學所獲得，專題題目為「白殭菌的抗熱旅程」。



訊息來源：南臺科技大學



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