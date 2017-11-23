資策會南區訓練中心南科分部遠東科大揭牌



(中央社訊息服務20171123 16:52:31)財團法人資訊工業策進會副所長楊梓青、組長王淳平，23日上午特地南下遠東科技大學，與遠東科大校長王元仁，共同為資策會南區訓練中心南科分部揭牌，造福南科各大廠商員工、遠東科大學生及鄰近學校學生及民眾，有意朝資訊工業發展，可避免南北奔波，就近在遠東科大即可進行員工在職訓練，及職前訓練。



資策會副所長楊梓青表示，目前台北、台中、高雄都設有訓練中心，但百分之八十的課程還是以台北為主，南科許多員工在職進修，都必須搭乘高鐵，千里迢迢跑到台北上課，因此訓練中心設立初期，將會尋求南科廠商需要，以包班方式進行上課，資策會將提供師資與教材的援助。而目前政府大力推動AI人工智慧、大數據、互連網等方面的研究與發展，尤其明年政府將投入大量資金在AI人才培育計畫，而這些培訓課程，以往學員至少要負擔十萬元以上的學費，有了政府補助1/2甚至到2/3的學費，將大量減輕學員的負擔，而且可以直接在校內招募，進行就業前的訓練，對學生就業將有莫大的幫助。



遠東科大校長王元仁表示，此次透過資工系老師徐英哲的牽線，主秘何嘉惠、推廣教育中心詹惠君主任及資工系蔡政達主任一旁協助，讓資策會南科訓練中心能夠在遠東科大生根，更希望藉此讓遠東科大成為南部資訊工業人才基地，這讓師資培訓與學生專長培養更加容易，對政府重點培訓項目也更能掌握，相當難得。



資工系徐英哲老師表示，AI人工智慧是政府與企業在明年科技最重要的項目，AI相關課程包括智慧應用如產業、硬體、服務，核心技術如機器學習、電腦視覺、自然語言處理、推論預測、移動控制，平台架構方面如GPU及AI晶片、感測系統、大數據系統、開發平台，都是資策會在科技部補助項目的課程內容，學校教師有與南科廠商產學合作，都可利用此訓練中心進行訓練，更可將這好消息告訴親朋好友，要學習更高階的資訊技能，就近遠東科大都有提供了。



訊息來源：遠東科技大學



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