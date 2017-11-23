屏東縣職業災害慰助金說明記者會



(中央社訊息服務20171123 16:51:39)屏東縣政府為全面關懷縣內遭受職災者，修訂屏東縣職業災害慰助金自治條例，已於11月18日正式生效，不僅率全國之先將帶申請對象擴及所有各行各業工作者，並首創將務農工作中受傷的農民也納入慰助對象，縣長潘孟安希望由縣府領頭羊率先修訂自治條例，未來中央能提出版本重新修法，讓所有勞動者都能獲得更多的保障。



縣府23日舉辦職業災害慰問金說明記者會，透過話劇表演說明屏東縣職業災害慰助金自治條例內容及適用對象，加強對民眾的宣導。



縣長潘孟安表示，農民是社會弱勢的一群，現行保險制度中，農只能請領生育、死亡補助，並沒有任何職災慰問，但農民工作時常往往因機械操作、中暑或噴灑農藥中毒等遭受職災或死亡，因此，縣府特別將農民納入職業災害慰助對象，也感謝縣議會全力支持通過自治條例修正、實施。



潘縣長強調，日前行政院長賴清德南下屏東座談時，他曾為農民請命，籲請中央正視農民職災問題，縣籍立委周春米也已在立法院提案爭取修法，期待縣府扮演領頭羊角色率先修訂東縣職業災害慰助金自治條例，未來中央也能提出重新修法，由農業發展基金挹注經費，讓所有勞動者都能獲得更多的保障。



這次修法重點主要有將原申請對象僅限勞工身分者，擴大為所有各行各業工作者，包括自營作業者及其他受工作場所負責人指揮、監督從事勞動或獨立從事工作獲得報酬者，並將原依殘廢等級標準發放慰助金，修改依失能等級標準發放，且將住院日數原5日修改為達4日以上，即可申請慰助金。



勞工處長林德輝表示，去年職災慰助金自治條例未修訂前，共有142人提出申請，共支付近140萬元，其中死亡申請27件，每人發給3萬元慰問金，今年迄9月為止，已有74件申請案件，發放慰助金约51萬元，修訂後縣內適用對象將從原本15.6萬人擴及約45萬人。



為讓民眾更加了解慰助金申請相關規定，縣府將另於12月14日及12月21日分別在枋寮高中及勞工育樂中心辦理2場次說明會，同時為方便鄉親申請及相關問題的詢問，除了勞工處有專人提供服務外，另外將結合社會處、農業處及縣內農漁會、工會、鄉鎮市公所及村里長等來協助鄉親辦理，希望可以提供立即的服務。







訊息來源：屏東縣政府



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