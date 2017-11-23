青年創業經驗談 崑山科大邀請創業專家與學子座談



(中央社訊息服務20171123 16:51:21)崑山科大創新創業育成中心為培育創新創業人才，連結創新創業資源，攜手IEEE Tainan Section Young Professionals舉辦「IEEE Tainan Section Young Professional 會員大會暨創新創業論壇」，並簽署合作備忘錄，盼能共同推動人才培育方案。



簽約儀式由崑山科大副校長黃國賢與IEEE Tainan Section Young Professionals主席林英超代表簽署，希望藉由交換各項資源、人力並與國際連結，促成學生發展專業活動。黃國賢副校長表示，目前政府積極推動創新創業，該校也搭上此波熱潮，鼓勵學生參與競賽並主動辦理相關活動，讓學生透過實務操作增進實戰經驗，他也特別感謝林英超主席開啟合作之路，期盼能與IEEE Tainan Section Young Professionals有更多交流與互動。



「IEEE Tainan Section Young Professional 會員大會暨創新創業論壇」特別邀請三位留美回臺創業的專家，與育成中心主任吳宏偉一同進行座談，潮碼科技股份有限公司總經理黃煥森分享了他的國外生活經驗，鼓勵年輕學子要相信自己，並保持正向態度；國立成功大學生物醫學工程學系教授陳芃婷以「創業分享-需求為起點的思維」為題，警惕學子必須步步維艱，因為「成功難以複製，但失敗可以避免」，從經驗中學習避開不必要的損失。



最後，臺灣希爾拓博科技有限公司董事長王永昌則分享了公司的創新創業歷程，叮嚀大家持之以恆、勿忘初衷、保持熱情是創業的必備條件，希望大家能追其所愛，踏實完成目標。精彩的演講也吸引百位師生共襄盛舉。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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