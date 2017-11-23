南華大學榮獲企業永續「金獎」及企業綜合績效獎



(中央社訊息服務20171123 16:50:56)南華大學向來秉持創辦人星雲大師「取之於社會、用之於社會」的精神辦學，歷年來不僅為社會培育出許多優秀人才，亦長期深耕地方、關懷弱勢，以行動實踐「做好事、說好話、存好心」三好運動的精神，促進地方發展，近年來善盡社會責任深獲肯定，不僅兩度榮獲企業永續銀獎，今(106)年更獲得「金獎」肯定及「TOP50企業綜合績效獎」之殊榮，23日由林聰明校長率行政副校長林辰璋、總務長謝鎮財及科技學院陳世雄院長一同出席頒獎典禮。



南華大學以「具有生命關懷、公益公義取向的教學卓越大學」為定位，且重視人文關懷與生命教育。為實現公益與公義大學之理想，不僅全面實施「國立品質•國立收費」制度，以減輕學生就學的經濟負擔，同時更推動「獎優扶弱」及「海外學習」措施，提供優秀學子優渥的獎學金及海外學習獎勵金，讓學子擁有更多元的學習資源。此外，亦長期深耕地方，與在地社區互動頻繁，各系課程也結合在地企業、社區資源，透過交流與合作，帶動地方的發展。



南華大學校長林聰明表示，台灣企業永續獎的評選指標包括永續發展、友善環境及公益社會的重視與投入。在永續發展及友善環境方面，學校長期施行節能減碳，推動環保低碳校園，落實校園減塑、資源回收、廚餘與落葉堆肥及雨水回收再利用等節能節水措施，有效逐年降低垃圾量，並提升資源回收率，期望能建構「零污染、零廢棄物」的生態校園環境，更期許在未來10年內能達到碳中和校園的目標。在公益社會的重視與投入方面，除了帶領學生深入社區進行服務學習之外，亦結合課程讓學生運用專業能力回饋社區，以促進地方建設與發展，包含社區老屋活化、為高齡化農村進行改造計畫、辦理健康講座…等。此外，學校更成功協助大林鎮公所獲得國際慢城協會認證，成為台灣西部第一個通過慢城的城鎮。 南華大學不僅長期深耕地方，亦成立環境志工隊，狗狗志工隊、泰北國際青年志工及永續志工營隊等，充分展現出學校將公益服務發揚至國際上的精神，也讓學生透過國際性的志工服務開拓國際視野、增廣見聞。透過社區參與，也能讓學生從擔任環境義工的經驗中獲得環境教育方面的知識，更能藉此服務社會大眾實踐「做好事、說好話、存好心」三好運動。



林校長指出，學校的社會責任不只是學術研究與技術培訓，而是以「生命本質蛻變與成長」作為大學辦學的核心價值，並以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，結合「優質教學、適性輔導、研發產學、永續環境、國際移動、身心靈產業」等六大發展主軸策略來落實自我定位與教育理念，以形塑學校品牌及聲望，同時也希望在培育學子的同時，也能善盡社會責任，為國家社會培育更多優秀的專業人才。







訊息來源：南華大學



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