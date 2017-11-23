公車進校園服務再提升 屏縣首推APP預約服務



(中央社訊息服務20171123 16:50:25)交通部公路總局、屏東縣政府、屏東科技大學及屏東客運公司自104年共同推動「大專院校公車進校園」專案成效良好，機車事故件數及學生受傷人數大幅降低。為吸引更多學生搭乘，公車進校園服務再提升，23日智慧預約校園公車服務啟用，不僅開啟需求反應式服務（Demand Responsive Transit System ,DRTS）駛入校園的全國首例，更開發全國 DRTS 首創「APP預約」服務。屏東縣長潘孟安表示，除了希望新開發系統能成功吸引學生搭乘，更期望能推廣應用於屏東縣偏鄉及觀光景點接駁服務，複製成功模式，擴大公共運輸市占率。



縣長潘孟安表示，縣府104年提案並獲交通部公路總局「大專院校公車進校園」專案補助闢駛之508、509、510公車進屏科大校園路線，105年平均月運量達 5,500~6,000 人次，依據縣警局交通隊統計，105年機車事故件數較104年同期減少34%、受傷人數減少約 13.2%，執行成效良好。



縣長潘孟安指出，縣府協助屏東客運公司提案申請購置4輛電動低地板大客車計畫，交通部已核定，目前正辦理車輛採購作業中，未來縣府除將持續督導屏東客運公司提供良好公車服務品質外，也希望未來可以將這套服務模式推廣至本縣其他大專院校、偏鄉地區或提供觀光景點接駁。



屏東科技大學校長戴昌賢表示，屏東科技大學校地逾三百公頃，占地遼闊，且學生校外住宿率高，因此大部分學生都是採用機車通勤，也造成校內外車禍頻傳。校方自104年配合公車進校園專案，除持續於家長說明會宣導公車服務，減少學生購買機車比率外，亦逐年降低新生機車停車證發放。這次專案委託開發之公車預約APP，也架構在學校既有APP下，為了就是吸引學生使用，期待正式營運後，透過初期行銷宣導、刷卡免費及1人即派車的推廣方式，能夠建立學生使用習慣，不僅保障學生安全，也讓家長安心。



屏東客運公司董事長郭子義表示，目前屏東客運在屏東科技大學提供3條市區公車接駁服務，但傳統公車營運模式在離峰時段難以配合學生需求。為使交通運輸服務更加觸及學生需求，新設立4個站點，皆為學生住宿活動熱點，屏東客運除開發嶄新預約服務外，更配合狹小道路採用九人座巴士，讓公車服務能夠更加深入學生的生活，提高使用率。未來屏東客運公司將持續增加服務站點及班次，希望能建立客運業者與學校合作成功之模板，帶領更多 DRTS 服務進入校園，打造安全運輸綠色校園的目標。



訊息來源：屏東縣政府



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