育達科大啟用竹苗地區首座探索教育冒險挑戰場地 培養學生挑戰自我、發展自信



(中央社訊息服務20171123 16:48:23)育達科技大學首創竹苗地區第一座探索教育「冒險挑戰場地」，將結合校內外師資、運用高低空探索等設施，提供校內學生、竹苗地區國高中學生、以及企業、非營利組織等團體參與探索教育體驗，即將於106學年度正式啟用。育達科技大學於今天(22日)下午14時30分舉辦「冒險挑戰場地」啟用活動，希望藉此鼓勵師生們積極參與探索教育，學習融入團隊精神，培養獨立自主、挑戰自我的能力，並成為竹苗地區探索教育發展中心。



育達科大於今年申請教育部教學增能計畫，增建高低空探索設施包含低空之高牆、賞鯨船、蜘蛛網、砲洞穿越、三角橫渡等；高空也新增設浮動海島、巨人梯、高空獨木橋、與空中擊球等，以單場60人次容訓量，活化現有校園空間。 即將於106學年度正式啟用的「冒險挑戰場地」，將開放安排學生進行體驗課程培養探索教育職專業職能。未來在暑假期間，也將推動國高中生的戶外活動系列課程，結合探索教育、露營等戶外活動，在完善的戶外冒險挑戰場地內，提供竹苗等地區高國中學生能走出戶外參與挑戰自我與團體合作等體驗課程 。



該校休閒事業管理系主任邱文頊表示，育達科技大學積極推動探索教育，為鼓勵學生們參與體驗，「 冒險挑戰場地」也將融合校內跨系課程，例如：戶外教育概論、休閒規劃與設計、露營管理與實務等課程，發展冒險旅遊達人特色跨領域學分學程，結合休閒事業管理系與休閒運動管理系之特色，培訓「戶外活動管理」相關專業人才，以提供學生於主系外，第二專長之整合性學程學習，進而提升學生就業競爭能力。



探索教育「冒險挑戰場地」啟用活動，由苗栗縣鄧桂菊副縣長、救國團陳孟紳總幹事、本校王育文董事長、校務研究辦公室游書宜執行長及黃榮鵬校長共同揭牌，現場安排育達科技大學休閒事業管理系學生高空挑戰體驗， 學生們現場展現團隊動能與自我超越之能量，一一挑戰成功，率先體驗與感受前所未有的冒險挑戰。



副縣長鄧桂菊表示，希望學生們經由探索教育活動，學習融入團隊精神，培養獨立自主、挑戰自我的能力。也希望於寒暑假期間，推動國高中生的戶外活動系列課程，結合探索教育、露營等戶外活動，在完善的戶外冒險挑戰場地內，提供竹苗地區國高中生走出戶外，參與挑戰自我與團體合作等體驗課程。



訊息來源：育達科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/224507.aspx