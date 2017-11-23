新北音樂沙龍壓軸旗艦場 室內樂現場示範演出



(中央社訊息服務20171123 16:44:15)為了讓更多民眾能夠更加了解認識並且親近音樂，新北市政府文化局精心策劃的「新北音樂沙龍」，並將於11月26日在新北市立圖書館江子翠分館B1 演講廳舉辦系列講座的最後一場，有別於前七場單純的講座，壓軸旗艦場特別邀請到2016樂壇新星─聲蘊室內樂集，在現場進行示範演出，並搭配現任臺北表演藝術中心製作行銷處資深經理的林采韻的深刻導聆解說，讓觀眾能夠以最直接的方式，對室內樂及各式樂器有更深入的了解。



這次擔任現場示範演出的聲蘊室內樂集為2016樂壇新星入選團隊，由長笛演奏家潘欣玫、雙簧管演奏家鍾安琪、中提琴演奏家家黃玟潔，以及鋼琴演奏家陳晏瑩與楊千儀，五位同屆的好友，至國外求學增進各自琴藝後，學成歸國後所組成的室內樂團體。「聲蘊」一詞源於德文中悅耳、和諧的聲音；這個室內樂團最特別的地方，是有別於傳統的四重奏，他們結合了管樂、弦樂及鋼琴等不同屬性的樂器，展現出獨特的音響色彩。



為展現聲蘊這個結合管樂、弦樂及鋼琴所展現的獨特音響色彩，資深樂評人林采韻精心規劃《室內樂中的角色扮演》這個主題，透過專業的分析，帶領觀眾認識室內樂中的各個樂器，以及各種樂器在樂曲中所扮演的角色，用幽默活潑的方式，讓大家進一步了解，原來作曲家在創作時，使用的每一種樂器都有其用意。



「新北音樂沙龍」系列講座皆為免費活動，民眾只需事先上網或電話報名即可參加，詳細音樂會內容及報名資訊請至新北市政府文化局網站查詢。



「新北音樂沙龍」系列講座已進入尾聲，緊接而來，12月將有7場精彩可期的樂壇新星音樂會陸續於新北市藝文中心演藝廳登場，其中12月10日「《相忘江湖》林小楓笛簫音樂會」及12月16日「傳承．世界．擊樂」兩場音樂會，亦將於11月26日上午9時開放免費索票，其餘場次索票時間及詳細音樂會內容及索票資訊請至新北市政府文化局網站查詢。







訊息來源：新北市政府文化局



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