【環球網綜合報導】據澳大利亞「新快網」11月22日報導，據估算，澳大利亞居民由於工作壓力大而導致的心理健康問題，竟致澳經濟一年損失120億澳元(約人民幣603.8億元)。

報導稱，工資低、稅費高，澳大利亞居民生活成本不斷飆漲。在這種情況下，心理健康問題治療對於任何人來說都是極為昂貴的花銷。

據估算，約20%至30%的澳勞動力在某個工作階段患上嚴重心理健康疾病，包括焦慮、抑鬱或者強迫症。數據顯示，2016年澳大利亞共有2866人自殺身亡，較2015年的3027人有所下降。此外，每年還有8.598萬人企圖自殺，13545人嘗試非致命性自殺行為，其中2303人因此完全喪失勞動力，另有11242人需短期請假治療。

心理健康問題影響著工作參與度、工作滿意度、忠誠度、工作績效表現、缺勤、人員流動及身體健康等等方面。心理健康問題不僅僅困擾著個人，還呈指數倍率影響著國家經濟。這也是專家認為應該「下重葯」解決這一全國性危機的原因。

根據普華永道(PricewaterhouseCoopers)的報告顯示，心理健康問題引發的員工缺勤，致澳大利亞企業損失47億澳元，而假性出勤(presenteeism)致損失達61億澳元。此外，還有高達1.459億澳元的賠償。

報導稱，這類看不見的疾病正產生巨大開支，僱主首當其衝。如果員工無法與他人溝通問題，雖然照常出勤卻無法正常工作，或者需請多次病假或長期休假，會給僱主帶來不小損失。當然，受影響最深遠的還是員工本身，不少患上心理疾病的人因此丟掉工作，或者迅速用盡病假工資。此外，這個問題也影響到納稅人，他們不得不為苦苦支撐的勞動者支付額外費用，為精神衛生服務和福利提供資金。

研究人員發現員工心理健康問題與多個因素有關，包括高工作需求(如時間壓力)及低管控(如決策能力)。其他重要影響因素包括工作機會及穩定性。在澳大利亞當前的就業市場，居民工作生活特點包括缺乏成就感、就業不充分、壓力大、兼職不穩定、工作機會少及就業報酬低，或是澳居民比以外任何時候都感覺壓力大的原因。(實習編輯：周思敏？審核：田瑞哲)