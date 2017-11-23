中新網11月23日電 據澳洲網報導，在正在召開的澳大利亞商業會議上，維多利亞州工商業協會23日公佈了一份有關維州未來發展的心愿單，向維州政府提出26點發展建議，包括修建「東西連線」、取消澳式足球總決賽公共假期、修建機場鐵路以及在菲利普港灣發展商業與旅遊業等。

提26點建議推動維州發展

據報導，鑒於2018年的維州大選很快就要到來，維州工商業協會主席斯通(Mark Stone)在會議上指出，這份心愿單正是維州企業想要從政治領導人那裡有所收穫的全部願景。因此，他敦促維州各黨派政治領導人對這些建議進行認真考慮。

在26點建議中，最關鍵的內容包括：解除陸上常規天然氣勘探禁令，該禁令是在安德魯政府執政時期推行的；修建「東北連線」以及完整的「東西連線」；敲定墨爾本東南部第三個大型機場的選址；在2050年前敲定菲利普灣港開發計劃，充分利用當地旅遊資源以及商業便利條件；從2019年7月起，將工資稅納稅門檻提高到85萬澳元。

此外，在心愿單中，維州工商業協會還提到了區域城市的發展問題，同時還提出了推動維州經濟持續增長的關鍵優先事項。具體包括：繼續將州政府機構分派至各區域中心；研究在吉隆與墨爾本之間修建高鐵的可行性；以及制定區域人口增長戰略等。

州長盼進行徹底的變革

此外，維州工商業協會還重申了有關取消澳式足球總決賽公共假期的呼籲，稱該假期給維州企業帶來衝擊。

對於工商業協會提出的建議，維州州長安德魯(Daniel Andrews)表示，他會進行考慮，並承諾將推動國家對天然氣出口的限制，稱忽視即將到來能源危機的代價「承受不起」。同時，安德魯還提到了工黨的住房可負擔性計劃，稱跳出大選範圍之外的基礎設施建設項目才是推動維州持續發展的關鍵。

此外，安德魯還表示，有關各類建設項目的資金問題需要進行「成熟的討論」。「我們不應害怕通過舉債的方式來搞建設。州政府在著眼於未來，想要進行一次徹底的變革，而不只是簡單的改變。」他說，「我們必須言出必行，不能為了明年的大選而空口說大話。」

反對黨關心安全和人口問題

不過，反對黨黨魁蓋伊(Matthew Guy)則表示，安全問題才是他的優先事項。同時，他對各企業提出的解除陸上天然氣勘探禁令的呼籲表示支持。

蓋伊說：「現在的問題是供應，而且供應問題可通過更理智的辦法來解決，並不一定要採用水力壓裂法來進行勘探。」

此外，蓋伊還提出，人口增長是一個嚴重問題，稱「我們需要換個角度」來進行思考，以找到更好地解決增加數百萬居民可能產生的問題。