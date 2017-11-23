IMF呼籲日本勞工少加班 可有助改善低生育率問題北京新浪網 (2017-11-23 17:25)
【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」11月22日報導，國際貨幣基金組織(IMF)21日在公佈的日本勞動環境相關建議中呼籲日本少讓勞工加班，可有助於改善生育率低的問題。
據報導，國際貨幣基金組織(IMF)建議，日本應高度重視層出不窮的過勞死問題，要控制加班。這份建議稱，日本正式員工存在被頻繁要求超長時間工作卻拿不到加班費的情況。
建議指出，若加班情況有所減少，丈夫可以將時間更多地用在育兒和家務上，妻子就無需因生子而辭職。若丈夫在家的時間增加，還可能會促進妻子生二胎的意願。
據估算，日本人口到2025年將減少約400萬人。對此，建議呼籲日本創造使女性易於工作及生子的社會環境，會有助於確保呈減少趨勢的勞動力。(實習編輯：周思敏？審核：田瑞哲)
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