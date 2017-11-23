澳大利亞第九名議員因擁有雙重國籍辭職北京新浪網 (2017-11-23 17:28)
【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》11月23日報導，澳大利亞女參議員卡科什克－摩爾因擁有雙重國籍而在22日辭職，成為第九位在澳大利亞當前憲法危機中下台的國會議員。
卡科什克－摩爾(Skye Kakoschke-Moore)屬於澳大利亞的中間派政黨謝諾峰團隊黨(NXT)，她的離開對執政聯盟並無影響。
她稱，自己通過英國內政部獲知，由於其母於1957年在當時受英國殖民統治的新加坡出生，她也自動成為英國公民。澳大利亞總理特恩布爾已下令所有議員，在12月5日之前證明自己沒有其他國籍，預料這場政治危機將持續擴大。
報導稱，此前，澳大利亞副總理喬伊斯因擁有紐西蘭國籍被取消議員資格，自由黨議員亞歷山大也因可能有英國國籍辭職，使政府失去在國會的多數優勢。現在兩人已放棄外國國籍，參加分別於12月2日與16日舉行的補選;若他們落敗，特恩布爾政府將淪為少數派政府。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)
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