韓總理就隱瞞「世越」號內發現遺骨一事道歉北京新浪網 (2017-11-23 17:04)
中新網11月23日電 據韓媒報導，韓國國務總理李洛淵23日就政府隱瞞「世越」號沉船內發現遺骨一事向民眾道歉。李洛淵稱，政府將儘快查明事件真相，向「世越」號沉船事故遇難者家屬和民眾公開，將嚴肅追究相關人員責任。
資料圖：被打撈出水的「世越」號。
據報導，李洛淵當天在政府召開的國政懸案檢查調整會議中反覆就隱瞞事件道歉。他在會議中指示韓國海洋水產部長官金榮春及時報告需要報告的內容。對此，金榮春表示其本人對此事負有責任。
李洛淵表示，找到所有下落不明的「世越」號船難遇難者的遺骨不僅是遇難者家屬的心愿，也是全體韓國民眾迫切的意願。隱瞞「世越」號內再次發現遺骨這件事，不僅讓遇難者家屬和民眾失望，也讓他們感到背叛，是無可置辯的「讓人羞恥的行為」。
李洛淵表示，希望韓國國立科學調查研究院考慮到遇難者家屬的遺憾之情，迅速對遺骨進行基因識別等工作。
2014年4月16日，「世越」號在韓國全羅南道珍島郡附近水域沉沒，共造成295人遇難，遇難者大多是學生。
責任編輯：張艾京
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