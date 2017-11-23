【環球網綜合報導】據日本《東京新聞》11月23日報導，22日，日本當地時間下午2時45分左右，在位於東京沖之鳥西北方向約150千米的公海上，美國海軍航母「羅納德？里根」？號搭載的C-2運輸機發生墜機事故。美國海軍第七艦隊表示，機上搭載的11人中8人獲救，3人下落不明。事故發生時，該航母正在與日本海上自衛隊進行聯合演習。

日本防衛相小野寺五典向記者表示，美國方面稱「可能是發動機發生故障」，機上搭載人員中沒有自衛隊成員。

第七艦隊方面稱，C-2運輸機當時是在為了完成運送人員及物資的日常任務，從山口縣的美軍岩國基地出發飛往航母的途中發生事故。美國海軍和海上自衛隊正在進行搜救。該航母10月26日從韓國釜山出港，在美國總統特朗普訪問亞洲各國期間，與其他兩艘航母進行演習，並在日本海與日本海自護衛艦進行了共同訓練。本月16日至26日，該航母參加海上自衛隊和美國海軍聯合開展的「海上自衛隊演習」。

報導稱，美軍機在日本周邊相繼發生事故，？去年12月隸屬美軍普天間機場的MV-22魚鷹運輸機在沖繩縣名護市墜毀。今年12月在沖繩縣東村的牧草地，隸屬普天間機場的CM-53E大型運輸直升機也發生墜毀並著火的事件。(實習編譯：薛堰之？審稿：馬麗)