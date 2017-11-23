世界銀行：巴西政府需進一步規劃國家支出北京新浪網 (2017-11-23 17:04)
中新網11月23日電 據南美僑報網報導，世界銀行近日表示，在研究了巴西政府的公共支出效率后，認為巴西政府需要進一步規劃國家支出。
據報導，世界銀行指出，通過改革、削減特權服務、減少補貼、提高公共教育經費以及調整社會支出，巴西政府每年能夠節省其國內生產總值的7%，約合4400億雷亞爾。
世界銀行的經濟學家指出，巴西財政部部長梅雷萊斯和巴西規劃部部長奧利維拉，需要在適當的時候進行合作，對巴西財政重要的長期來源之一：養老金進行改革。通過與國會的協商，到2067年，巴西政府或許能夠將國家一般社會保障制度的赤字，由國內生產總值的16%減少到7.5%。
同時，世界銀行表示，巴西政府需要遏制巴西公務員的工資支出預算。調查表明，巴西公務員的平均工資水平比私營部門高67%，甚至已經成為巴西第五大富人群體。世界銀行表示，如果巴西政府能夠將公務員工資減半，那麼他們至少每年能夠節省國內生產總值的0.9%。
此外，通過公開招標，巴西政府每年能夠節省國內生產總值的0.15%到0.2%。世界銀行的經濟學家表示，巴西政府還有必要重新制定家庭補助金、工資獎金和失業保險的比例。他們認為，巴西政府每年花費在聯邦大學上面的資金有25%是被浪費掉的。
責任編輯：郭炘蔚
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