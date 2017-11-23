澳大利亞發佈新「外交白皮書」 支持印太區域平衡北京新浪網 (2017-11-23 17:04)
中新網11月23日電 據澳洲網報導，澳大利亞總理特恩布爾與聯邦外長畢曉普、貿易部長席奧博23日在堪培拉共同揭曉了自2003年以來，澳大利亞首份外交政策白皮書。
新白皮書為澳大利亞未來的外交政策設立了5大目標，並重點關注印度洋—太平洋地區事務，同時也和其他地區的國家建立及強化聯繫。
據報導，澳大利亞前一份外交政策白皮書起草的背景是巴厘島和美國遭遇的恐怖襲擊，而本次白皮書的起草則時值國際形勢發生了巨大變化：美國出現了一位倡導「美國優先」的總統、英國脫歐導致的歐洲重組，以及恐怖主義構成的威脅等。
特恩布爾政府新發佈的外交政策將直接聚焦印度洋-太平洋地區事務，也同時建立和加強與其他地區國家的聯繫。這份白皮書為澳大利亞外交政策設立了5個主要目標：促進開放、包容和繁榮的印太區域，尊重區域內所有國家的權利；反對保護主義、促進商業發展；確保澳大利亞人在恐怖主義等威脅背景下的安全；維護國際秩序、進一步支持太平洋及東帝汶等國家。
新外交政策白皮書指出，澳大利亞政府致力於與中國建立更強有力和富有建設性的聯繫。
白皮書還警告稱，恐怖主義、網路攻擊及跨國犯罪可能在未來10年裡存在惡化的風險。
此外，澳大利亞在太平洋區域還設立了3大首要任務：更廣泛的經濟合作和勞動力流動性；海洋安全；強化人際聯繫、技能及領導力。
責任編輯：李夏君
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