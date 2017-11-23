平昌冬奧期間暫停韓美軍演？韓政府：未討論此事北京新浪網 (2017-11-23 17:04)
中新網11月23日電 據韓聯社報導，韓國統一部高官23日與記者見面時表示，韓國政府並未就平昌冬奧會期間暫停韓美聯合軍演等進行探討，相關報導的真實性有待確認。
報導稱，在被問及過去韓國舉辦大型賽事期間是否暫停軍演時，該官員表示，1988年漢城奧運會和2002年世界杯的舉辦時間均未與韓美聯合軍演時間重疊。該官員還表示，希望朝鮮早日決定派團參與平昌冬奧會，共創和平奧運。
當被問及韓美聯合軍演是否有違聯合國通過平昌冬奧休戰決議禁止採取敵對行為時，該官員表示，韓美聯合軍演只是「防禦性軍演」，不屬於敵對行為。
平昌冬奧會將於明年2月9日至25日舉行。此後，冬殘奧會將於3月9日至18日舉行，而代號為「關鍵決斷」和「鷂鷹」的韓美聯合軍演將分別於明年3月中旬和月末舉行，軍演日期可能與冬殘奧會重疊。
韓媒此前援引韓軍消息人士稱，由於韓美聯合軍演與平昌冬奧會和冬殘奧會日期有所重疊，韓軍考慮與美方討論調整軍演時間，預計相關討論最快可在2017年年內啟動。
責任編輯：張艾京
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