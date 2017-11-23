【環球網報導？記者？齊瑩】據俄羅斯衛星網11月23日報導，俄羅斯「衛星？觀點」民調結果顯示，大多數德國、波蘭和法國公民讚成改善歐盟與俄羅斯的關係。數據來源於伊福普民調所Ifop為俄羅斯「衛星？觀點」開展的調查。

民調數據顯示，在所有進行民調的國家中，大多數公民希望歐盟與俄羅斯間的關係在近期得到改善。在被問到「您是否希望在不久的將來歐盟與俄羅斯間的關係得到改善？」87%的德國人、85%的波蘭人和79%的法國人表示讚成，68%的英國受訪者也持此觀點。14%的英國人、11%的法國、9%的德國人和9%的波蘭人反對改善俄羅斯與歐盟的關係。

報導稱，此項民調是在2017年9月20日至27日在法國、德國、英國和波蘭進行的，共有3228名18歲以上公民參與。