【環球網報導？記者？王戰濤】據法國「歐洲時報」11月23日報導，義大利米蘭省22日發生2起嚴重火災，導致35人受傷入院。

當地時間22日凌晨0時19分，米蘭省巴蘭扎泰市(Baranzate)一棟樓房起火，造成19人受傷。事發後，當地消防警察迅速趕赴現場進行滅火。同時，8輛救護車和2輛醫療車將所有傷員緊急送往醫院進行救治。

22日凌晨3時14分，米蘭省卡西納德佩基市(Cassinade'Pecchi)的一棟6層樓房底層發生火災，致使16人受傷。當地急救中心隨即派出12輛醫療車輛轉運傷員。

報導稱，這2起火災中的傷員傷情均不太嚴重，目前情況穩定。