聯合國：拉丁美洲是全球對待女性最暴力地區北京新浪網 (2017-11-23 16:53)
【環球網綜合報導】據法新社11月23日報導，日前，聯合國稱，拉丁美洲和加勒比地區是世界上對待女性最為暴力的地區，此中以中美洲和墨西哥尤甚。
在巴拿馬發表的報告中，聯合國婦女權能署和聯合國開發計劃署(UNDP)發現，儘管法律嚴令禁止這類現象，但該地區的女性仍一直遭到攻擊。聯合國開發計劃署駐拉美性別問題特派團負責人尤金尼亞？皮薩？洛佩斯(Eugenia Piza-Lopez)告訴法新社說：「拉丁美洲暴力侵害女性的問題相當危急。這是世界上除衝突區之外對待女性最為暴力的地區。」報告指出，該地區對婚戀關係外婦女使用性暴力比率世界排名第一，婚戀關係內性暴力比率則排在第二位。
報告稱，婦女和女孩遭遇性侵比率最高的10個國家中就有3個在加勒比地區。中美洲地區殺害婦女的數量「規模驚人」，每3名女性中就有2名女性因性別而死亡。皮薩？洛佩斯說：「在一些國家，這儼然已成為嚴重危機，在北部三角(宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉)和墨西哥，殺害女性、暴力侵害女性問題已經達到了傳染病級別。很多案例顯示這是有組織的犯罪。」
報導稱，中美洲北部三角地帶因為幫派橫生、毒販猖獗而被認為是世界上除戰區以外最危險的區域。聯合國的報告指出，拉丁美洲和加勒比地區的33個國家中有24個國家制定了反家庭暴力的法律，但其中只有9個國家通過了或公或私處理其他針對女性的暴力行為問題的法案。
聯合國建議強化該地區的政策規範，通過分配資源來賦女性女權力。聯合國還說，導致兩性不平等的「父權制」文化問題也需要解決。這份報告還指出，全世界有三分之一的婦女是婚戀關係內外性暴力的受害者。(實習編譯：向星亦 審稿：田瑞哲)
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