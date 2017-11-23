金屬中心攜手台灣醫療器材業者前進德國Medica 引領智慧醫療新商機



(中央社訊息服務20171123 14:50:50)2017 MEDICA國際醫療展 (MEDICA 2017)於 11月13日至11月16日在德國杜賽道夫舉行，金屬中心於率領國內醫材廠商參與展覽期間亦成立醫療器材行銷聯盟，除呈現台灣醫療設備技術能量，也透過整合行銷提升市場開發效益，並促成國內業者與國際醫療器材業者交流簽訂MOU，協助國內業者前進海外市場。



近年來，金屬中心積極整合國內醫療器材業者國際拓銷，成績逐年成長，效果亦獲業者肯定。金屬中心副執行長林志隆表示，台灣醫療器材產業在政府及業者的努力耕耘之下，近年來於各大國際展會頻頻亮相，金屬中心更成功組織推動醫療產業成立行銷聯盟，合力出擊拓展國際市場。



此次金屬中心以「智慧病房聯盟」以及「居家照護聯盟」為主題規劃整合台灣醫療器材廠商。今年參展的國內業者，以明盟」、以愷得醫材、瑞爾美以及國際醫療通路商GeoMed Plus組成「居家照護聯盟」分別於2017MEDICA德國杜塞道夫國際醫療展展場當地簽訂MOU，宣示進軍國際決心。



金屬中心跨足醫材市場已進入第十年，除藉重金屬材料之開發與製程優勢以輔導國內傳產業者轉型生產高值產品外，亦從建立產業聚落、建立品牌、開拓國際商機等行銷面向，著手提升產業之競爭力。金屬中心有信心、也有能力帶領醫療器材聚落及其周邊產業進軍全球，以期創造我國醫療器械產業高值化之最佳契機。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



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