第十屆台灣企業永續獎得獎名單公布 3M蟬聯「永續典範外資企業獎」、「創新成長獎」唯一外資企業獲獎



(中央社訊息服務20171123 14:33:55)第十屆TCSA台灣企業永續獎公布得獎名單，去年增設「永續典範外資企業獎」後，3M台灣連續兩年獲獎；此外今年首度參加「創新成長獎」也一舉獲得殊榮，同時也是此類別獲獎唯一外資企業。3M台灣執行長徐繼偉表示：「此兩項獎座的肯定，更加確定3M對於台灣環保、社會議題的投入，以及攜手產官學持續創新的努力方向是正確的。3M台灣即將在台設立50周年，我們將持續秉持”科技改善生活”的企業理念，一同與台灣各界邁向永續願景」。



外資企業CSR模範生 3M台灣連拿「天下企業公民獎」「台灣企業永續獎」



3M在台灣除擁有五大事業群，更是少見擁有完整行銷業務、生產、創新研發與物流布局的外資企業。台北設立總辦公室，在台中、高雄亦設立業務辦公室，在桃園設有楊梅廠、台南擁有光電廠，於大園設立物流中心，3M更將台灣視為重要的研發創新基地，在楊梅設有客戶技術中心。



3M也將外資企業重視的企業社會責任理念在台灣徹底貫徹，積極回應台灣在地環保與社會議題。去年獲得「台灣企業永續獎 – 永續典範外企業獎」；今年在獲得天下企業公民獎外商企業組TOP 5之後，再度榮獲「台灣企業永續獎 – 永續典範外企業獎」，並首度獲得「台灣企業永續獎 - 創新成長獎」，顯見3M台灣完整地投入各企業社會責任面向。



永續典範外資企業獎獲獎關鍵：從源頭減少汙染 結合本業改善在地議題



3M強調從源頭減少環境衝擊，採用「綠色產品生命週期」與「污染防治有回報」作法，在每個產品生命週期階段，審視各種創新解決方案；為具體展現成效，將成果加以量化，並換算成金額，讓CSR投入可加以檢視績效，更符合SROI(社會投資報酬)精神。3M也結合企業核心能力，呼應台灣在地議題。包含：



1.科學教育：3M為將科技理念於校園深耕，自2011年起舉辦「高中生科學營」，迄今已累計近600位來自全國各地高中生一起參與；今年更贊助全國中小學科學展覽會，增設「3M 科技改善生活獎」，獎勵有志於科學的年輕學子。



2.道路安全：定期捐贈反光工作服、掛帶等給桃園/台北市政府，維護清潔同仁安全；此外在國小安裝反光成型標線，提升校內階梯、大門等處辨識度，避免雨天或夜間因視線不良而發生危險。



3.醫療安全防護：攜手血液基金會鼓勵捐血，並捐贈45,000片運用先進技術設計的全球限量Give繃帶；此外醫療保健事業群亦捐贈氟料，以協助台北醫學大學進行偏鄉義診。



4.台灣水資源議題：3M今年在網路社群發動「半桶水大作戰」活動，號召民眾共同發想創意省水方式，並將活動機制所計算出的省水量，實際捐贈給水資源取得不易的偏鄉小學。



引爆人才發展潛能 讓3M首度獲得創新成長獎



3M台灣今年也首度獲得「創新成長獎」肯定，3M台灣執行長表示：「創新的源頭都在同仁的想法裡，因此培養人才、創造交流平台激發創意，是3M台灣最重要的管理工作之一」。



3M長久以來累積全球各地知識與創新，透過46個技術核心平台與知識庫讓全球員工都可以站在巨人的肩膀上發展。例如：膠的技術，從黏性低的便條紙到可以乘載上百公斤的建築或金屬加工用膠帶。3M更可以透過結合兩個以上的核心技術，創造更多科技以及應用市場，例如：結合顯微複製技術與薄膜科技，研發出隔熱紙後，再將隔熱紙運用於建築與車用市場。另外在產品創新過程中，採用「綠色產品生命週期」，在設計、開發、製造、使用與處理各階段，皆會帶入綠色思維。以「3M提升膠固成分」為例，提升膠的固態成分，減少生產過程中使用的溶劑量，以達到減廢目的，此專案更節省相當於十倍投入金額的社會投資報酬率(SROI)。這些都是3M台灣將總部既有的技術或材料，經過本土化設計，成為台灣特有創新產品的案例，更可被全球3M子公司沿用，擴大影響力，讓3M單一核心技術可以被運用在不同的事業群或生活中的應用情境。



3M也透過各項管理工具，保持員工創新活力與成功率，例如：「15%法則」，讓員工擁有自主的15%時間，研究自身有興趣的主題；「NPIS新產品開發系統」，將六標準差導入創新流程，提升創新成功機會；「新產品活力指數」制定每年營業額的30%必須來自於過去四年裡研發的新產品；「Tech Forum」每年都會定期舉辦「技術交流研討會」，讓研究人員暢談自己所疑惑的技術問題。



3M持續繳出亮眼CSR成績 展現在地承諾



3M攜手台灣各界，發展許多突破性技術，提升產業國際競爭實力外；今年也繳出CSR佳績，達成平均每生產單位減少26%能源使用、平均每生產單位減少28%水資源使用、減少10.37噸廢氣汙染、減少了163.6噸廢棄物料。



3M台灣未來期許發揮更大的影響力，在環境、社會、教育等議題持續深耕，秉持「科技改善生活」的企業核心理念，攜手客戶、供應商、主管機關與各領域利益關係人，審視在地重要議題，展現對台灣的承諾！







【關於3M】



3M致力於整合並應用科學以改善更美好的生活。3M全球員工超過9萬人，與遍及全球各地的顧客並肩同進，滿足客戶各式各樣的產業需求。3M自1969年起深耕台灣，目前有超過千餘位員工在製造、研發、業務行銷等不同領域提供顧客服務，在台銷售超過30,000種商品。欲了解更多3M創新解決方案，請至：www.3m.com。



訊息來源：3M台灣



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