食葯監總局亮劍「掛證」藥師 ６５人進「黑名單」北京新浪網 (2017-11-22 23:05)
新華社北京１１月２２日電（記者陳聰）把證放到藥店，按月就能領取一兩千元租金；網上一搜關鍵字，結果出來專門的「證書掛靠網站」提供租證交易……針對藥品經營企業「租證」亂象，國家食品藥品監督管理總局加強了對執業藥師「掛證」行為的檢查工作。記者２２日從食葯監總局了解到，食葯監總局已處理有「掛證」行為的６５名執業藥師。
根據食葯監總局當天發佈的通告，吉林、江蘇、安徽、江西、河南、廣東、海南、四川、西藏、甘肅、寧夏、新疆等省份食品藥品監管部門檢查發現「掛證」行為的執業藥師６５人。
據了解，相關食品藥品監管部門已將上述「掛證」人員相關信息錄入全國執業藥師註冊管理信息系統「獎懲記錄」欄，由所在省執業藥師註冊機構依照相關規定收繳其註冊證，並註銷註冊、對外公示。
食葯監總局要求各級食品藥品監管部門繼續加大對藥品經營企業執業藥師配備使用情況的監督檢查。對於查實的「掛證」執業藥師和存在「掛證」行為的藥品經營企業，依法處理並及時向社會公開。
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