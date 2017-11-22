入門檻易 登高位難：亞裔在美國企業的升職之困北京新浪網 (2017-11-22 23:05)
新浪美股訊 日期:22日 彭博報導，在美國，家族血統來自全世界許多地區的人都被歸入了「亞裔」人口統計範疇。這個群體的共同點並不太多，除了一點：在美國企業最高層，往往看不到他們的身影。
亞裔在美國總人口中約佔6%，而他們在美國大公司的受雇比例遠超這個水平。在一些有助於就業的精英高校，更是有多達20%以上的學生為亞裔，近來的一場訴訟暗示這個比例或許遠不止如此。
然而，亞裔升職速度卻很難比肩他們的白人同事。「我們是最成功的少數群體，」已經退休的前思科副總裁Buck Gee表示。但當目光轉向最高管理層時，「我們又是最不成功的少數群體。」他為非營利性組織Ascend
Leadership與人合著了一份關於科技行業亞裔領導人情況的最新報告。
Ascend分析了平等機會委員會（Equal Opportunity Commission）的數據得出，2015年，亞裔在矽谷科技公司中佔據47%的專業性崗位，略多於白人。但在公司頂層，擔任管理職位的僅有25%是亞裔，接近70%為白人擔任。
EEOC數據顯示，在美國的私人企業，亞裔佔據12%的專業崗位，以及5%的管理職位。
金融領域大致是同樣的情形。高盛就是一個典型的例子：四分之一專業性崗位是亞裔擔任，但管理層只有不到11%是亞裔，管理委員會中更是不到1%。
原文標題
Asian Americans Climb the Corporate Ladder， But Only So High
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