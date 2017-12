新浪美股訊 日期:22日 彭博報導,在美國,家族血統來自全世界許多地區的人都被歸入了「亞裔」人口統計範疇。這個群體的共同點並不太多,除了一點:在美國企業最高層,往往看不到他們的身影。

亞裔在美國總人口中約佔6%,而他們在美國大公司的受雇比例遠超這個水平。在一些有助於就業的精英高校,更是有多達20%以上的學生為亞裔,近來的一場訴訟暗示這個比例或許遠不止如此。

然而,亞裔升職速度卻很難比肩他們的白人同事。「我們是最成功的少數群體,」已經退休的前思科副總裁Buck Gee表示。但當目光轉向最高管理層時,「我們又是最不成功的少數群體。」他為非營利性組織Ascend

Leadership與人合著了一份關於科技行業亞裔領導人情況的最新報告。

Ascend分析了平等機會委員會(Equal Opportunity Commission)的數據得出,2015年,亞裔在矽谷科技公司中佔據47%的專業性崗位,略多於白人。但在公司頂層,擔任管理職位的僅有25%是亞裔,接近70%為白人擔任。

EEOC數據顯示,在美國的私人企業,亞裔佔據12%的專業崗位,以及5%的管理職位。

金融領域大致是同樣的情形。高盛就是一個典型的例子:四分之一專業性崗位是亞裔擔任,但管理層只有不到11%是亞裔,管理委員會中更是不到1%。

原文標題

Asian Americans Climb the Corporate Ladder, But Only So High