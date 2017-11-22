螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.8%、0.3%；橡膠、瀝青分別收漲3%、1%。北京新浪網 (2017-11-22 23:09)
螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.8%、0.3%；橡膠、瀝青分別收漲3%、1%。
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