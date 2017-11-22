歐元兌美元刷新日高至1.1782，漲0.37%。北京新浪網 (2017-11-22 23:13)
歐元兌美元刷新日高至1.1782，漲0.37%。
關鍵字：
上一則：台灣雲林縣發生5.2級地震
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sony 無線閃燈．SONY PS4 500G．sony cm5．sony ericsson j108 耳機．Sony MW600．SONY 40吋 液晶電視．Sony Rx100m3．sony tx7．SONY LCS 攝影包．sony Xperia zu．sony SDhc 8g 記憶卡．Sony a5100．SONY STR-DH750 s426．Sony z3．sony x10．SONY vaio FZ．sony SDXC 64G 記憶卡．sony hx30v 數位相機．4K SONY．SONY SD micro．SIGMA F2 SONY．SONY MW1．Sony Z1．Sony 奈米靜電液晶保護貼．SONY Z3 5.2吋．SONY 相機 nex 3N．Sony 底座 Dk26．xperia zl nillkin．Sony 錄音筆．SONY 50 電視
- PRADA Saffiano 金字防刮牛皮釦式中夾(粉紅色)
- 【LOUISVILLE】2017 ASIA 棒壘手套 黑色 交叉T網(LB17009N9
- 【美國康寧 CORELLE】悠閒午後個人餐具4件組 (4N07)
- NIKE GOLF FLYKNIT CHUKKA 經典編織男子高爾夫球鞋(大學藍)
- kadia．休閒低調羊皮拖鞋(黑色)
- MURAT PARIS米哈巴黎 點點閃耀細緻手鍊(金色款)
- GPLUS S9016 10吋四核心智慧平板手機
- LooCa美國Microban釋壓12cm記憶床墊-單大3.5尺
- Puma 拖鞋 Fur Slide Wns 流行 女鞋
- LICORNE 恩萃Entree系列 愛戀傾心簡約時尚女性腕錶-粉紅x玫
隨筆：休眠３７載，「旅行者」１號推進器再點火【北京新浪網】
台紙董座許良宇驚傳過世得年39歲【中廣新聞網】
美國重啟休眠３７年的「旅行者」１號推進器【北京新浪網】
【解讀】張軍：美國大規模減稅法案的「迴流效應」【北京新浪網】
天津一高樓頂層著火10死5傷 曾因消防隱患被舉報【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》