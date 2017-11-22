新浪財經訊 11月22日消息，由新浪財經主辦的「2017新浪金麒麟論壇金融科技分論壇」今日在北京舉辦，論壇上與會嘉賓指出，科技金融的本質仍是金融，技術只是手段，可以支持並促進金融行業的發展。未來的科技金融需要減少信息不對稱，在科技金融的監管方面，要進行頂層的設計，並注意遏制劣幣驅逐良幣的情況。

技術只是手段金融才是本質

談及當下火熱的科技金融，與會一致認為，技術只是手段，金融才是本質。紅杉資本董事總經理王愷談到，幾年前互聯網金融的概念剛出來的時候，大家糾結一個概念是叫互聯網金融還是叫金融互聯網，一直糾結到今天說是金融科技還是科技金融。其認為，「從概念來講本質上還是金融，但是我們感觸很深的一點是科技確實在改變金融。」

眾安保險總經理助理兼戰略負責人王敏指出，人們對金融或者金融科技的理解更多的是科技對金融的影響，二者不是簡單的替代關係。在比較長的金融交易鏈條里，各個技術的應用，在體驗上、在服務鏈條上，在某一些環節它的效率是可以大幅度提升的，但是終究會有一些環節會落實到金融的本質，會落實到金融的根上。

科技金融的發展存在三個階段，在波士頓諮詢公司合伙人兼董事總經理何大勇看來，第一個階段，科技給金融提供了信息化的工具，使得金融本身更有效率。第二個階段，存在相對混亂的競合關係。第三個階段，有一個相對有序的金融跟科技之間的各自的從定位。何大勇進一步解釋，「金融的本質是在於專業，對風險的敬畏，對客戶的服務等等，金融本身它還是一個專業化的東西，還是要回到金融本身去做。而科技最主要的力量在於便捷和效率，將來很可能是這樣一種生態，跟專業化有關東西回到了金融企業，跟便捷和效率有關的東西回到了企業。」

嘉實基金副總經理李松林表示，對科技金融而言，「技術一定是一種支持，當然它在很大程度上是一種促進，但一定不是本質。」金融的本質是不變的，技術在總體上在支持、促進金融行業健康的更快更高效的發展。

未來的科技金融需減少信息不對稱

至於科技金融未來的發展，王愷認為，國內過去幾年金融服務還有資源錯配和供求錯配的情況，沒有得到很大的改變，很多的服務和供給在過去幾年得到了豐富，在需求端都得到了釋放。「但是未來幾年，可能我們更多的是關注供給比較充分的情況下怎麼減少信息不對稱。」未來，金融能力的平台化和基礎設施化將成為趨勢。

談及科技金融的未來，李松林稱，從投資的角度會更簡單一些。其解釋，「未來可能是技術經濟，因為我的數據已經足夠多了，在足夠多的數據基礎上會進行分析。分析以後可以做決策，當市場有變化的時候可以智能的做調整，那就是完全進入另外一個時代。我們完全可以通過這樣的方式指導我們的投資、指導我們的服務。」

靠交易去博取超額收益的機會已經越來越少了，割韭菜慢慢會成為一種過去，在李松林看來，因為信息非常透明，大家都可以計算，所以作為投資人來講基本上幾個選擇就能明確的知道未來的結果。此外，未來可能會更壟斷。在知識爆炸的時代，只要有一個特別的技術能夠佔領這個市場，它就可以處於壟斷的位置。

回到金融的層面，王敏認為，「隨著金融科技的應用，在金融屬性方面有機會通過大數據的集成應用和分發，可以更精準的做到千人千面的定價。」以保險為例，王敏稱，「我們看到很多保險行業面臨的瓶頸，逆向選擇和道德風險是困擾這個行業多年的頑疾。大家保險消費的理念和意識始終跟我們自己期望的還是有一定的距離。隨著金融科技的應用可能會發生很大的變化。」

科技金融監管應防劣幣驅逐良幣

隨著科技金融的發展，監管問題日益凸顯。方正證券副總裁姜志軍認為，行業現在問題是各個業態之間的數據沒有辦法互聯互通，由於涉及到隱私等問題，即便在金融行業，信託、銀行、保險的數據也不能做到互聯互通。但社會的進步有這個需求，我們需要從監管的角度進行頂層的設計，讓各個金融機構能夠合理合法合規便捷的使用這些數據。

實際上，金融是一個高度監管的行業，王愷認為，這個行業在監管沒有完全到位的情況下，會在很多細分領域過度的競爭和過度供給，這種情況往往會存在劣幣驅逐良幣的情況。在王愷看來，如果監管能夠更加合理和及時的去規範金融的各個細分市場，能夠讓劣幣驅逐良幣的情況更早的得到遏制，才能降低風險成本和社會資源成本的不必要浪費。

談及科技金融的監管不得不提現金貸的案例。何大勇指出，今天現金貸出現了很多問題，高利率、暴力催收等，但所有的東西在2006年之前的日本全部發生過。日本現金貸消費金融市場其實整個格局的演化在2006年是一個拐點，表現為平均的利差下降，行業的集中度提升等等。2006年之前日本發生了跟今天中國一樣的現金貸的事情，日本的監管部門出台了類似於中國今天的現金貸的專項監管辦法，為什麼我們不能從監管的角度進行專項預防？

「我們對於金融科技領域的探索和監管，不管是國內還是國外，確實是滯后的。」王敏建議，金融創新的企業在做創新時有義務維護好行業的生態，這樣生態有它自己成長的規律，拔苗助長不會是科技金融行業生態應有之意。（新浪財經 張蕾）