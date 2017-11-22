新浪美股訊，日期:11月22日，美國股市開盤漲跌不一，納指創新高、道指微跌。中概股方面，科技股普漲、網貸股普跌。

諾亞財富盤初漲1.49%，和信貸漲0.84%，鱸鄉小貸則跌0.51%，信而富跌0.53%，銀控科技跌0.58%，鉅派跌0.69%，宜人貸跌1.59%，簡普科技跌10.3%。

中概股新浪漲1.51%，微博漲1.41%，百度漲1.32%，京東漲1.29%，搜狗漲0.44%，阿里巴巴漲0.24%，搜狐漲0.17%，陌陌跌1.21%，迅雷跌2.33%。

大盤上，標普500指數高開0.78點，漲幅0.03%，報2599.81點。道瓊斯工業平均指數低開2.04點，跌幅0.01%，報23588.79點。納斯達克綜合指數高開7.32點，漲幅0.11%，報6869.79點。

昨日，因互聯網小貸牌照被緊急叫停，美股盤初，中概網貸股普跌。截至收盤，拍拍貸收跌14.01%，簡樸科技收跌10.81%，趣店收跌3.83%，宜人貸收跌0.44%，信而富收漲3.29%。趣店美股盤前一度大跌逾30%，公佈1億美元的股票回購項后，跌幅急劇收窄。

11月21日，據澎湃新聞報導，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室向各省（自治區、直轄市）整治辦下發特急文件《關於立即暫停批設網路小額貸款公司的通知》（下文簡稱《通知》），要求各級小貸公司監管部門即日起一律不得新批設網路（互聯網）小額貸款公司，禁止小貸公司跨區域經營，意在阻隔「現金貸」風險。

《通知》顯示，近年來，有些地區陸續批設了網路小額貸款公司或允許小額貸款公司開展網路小額貸款業務，部分機構開展的「現金貸」業務存在較大風險隱患。為貫徹落實國務院領導同志批示精神，經商網貸風險專項整治工作小班組辦公室，自即日起各級小額貸款公司監管部門一律不得新批設網路（互聯網）小額貸款公司，禁止新增批小額貸款公司跨省（區、市）開展小額貸款業務。

明日（11月23日）上午9點，央行、銀監會將聯合召集緊急會議，通知所有批准開展互聯網小貸業務的省市金融辦彙報工作。央行副行長潘功勝和銀監會副主席祝樹民將共同主持召開網路小額貸款清理整頓工作會議，17個批准小貸公司開展網貸業務的省市，分別是北京、內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、廣東、海南、重慶、四川、貴州、西藏、寧夏。