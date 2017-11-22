故宮博物院互動課程首次走進悉尼校園北京新浪網 (2017-11-22 22:47)
新華社悉尼１１月２２日電北京故宮博物院互動課程２１日首次走進澳大利亞悉尼市小學，為澳大利亞學生提供了一個了解中國歷史和文化的獨特機會，也進一步推動了中澳兩國間的文化藝術交流。
本次互動課程為期兩天，在悉尼４所小學進行。課程的主要內容包括「康熙與西學」以及「清代皇家服飾」。
在「康熙與西學」的課堂上，北京故宮博物院的工作人員不僅為學生講授康熙學習西方科學的歷史故事，還帶領大家動手製作萬花筒。在學習「清代皇家服飾」的歷史知識后，學生們進行了摺紙龍袍或彩繪龍袍的活動。學生們在課堂上十分活躍，不時提出問題，作品完成後更是迫不及待地到處展示。
授課教師之一、北京故宮博物院宣傳教育部的姜倩倩在接受新華社記者採訪時說：「我沒想到學生們對故宮文化、對中國文化這麼感興趣，他們在課堂上特別活躍，可見故宮文化和中國文化是有國際性的。」
自２０１６年來，北京故宮博物院已先後在馬爾他、新加坡和泰國進行過類似活動。
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