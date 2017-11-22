美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：維持美國第四季度GDP預期在增長3.4%不變。北京新浪網 (2017-11-22 22:48)
美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：維持美國第四季度GDP預期在增長3.4%不變。
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