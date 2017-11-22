新浪美股訊 日期:22日晚間消息，周三美股盤初，主要中國互金企業股價集體下挫。因消息稱監管層已下發文件整頓現金貸業務以防風險，明日還將召開清理整頓工作會議。

在美上市的6家中國互聯網金融企業中，融360（簡普科技）領跌，現跌9.85%；趣店跌8.05%，拍拍貸跌6.53%，宜人貸跌4.65%，信而富跌3.08%，僅市值及成交量均較小的和信貸目前仍微漲0.41%。

據一財報導，11月21日晚間，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發《關於立即暫停批設網路小額貸款公司的通知》，要求自即日起，各級小額貸款公司監管部門一律不得新批設網路（互聯網）小額貸款公司，禁止新增批小額貸款公司跨省（區、市）開展小額貸款業務。

央行、銀監會還將聯合召開網路小額貸款清理整頓工作會議。明日（11月23日）上午9點，央行、銀監會將聯合召集緊急會議，通知所有批准開展互聯網小貸業務的省市金融辦彙報工作。央行副行長潘功勝和銀監會副主席祝樹民將共同主持召開網路小額貸款清理整頓工作會議，17個批准小貸公司開展網貸業務的省市，分別是北京、內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、廣東、海南、重慶、四川、貴州、西藏、寧夏。