台灣雲林縣發生5.2級地震北京新浪網 (2017-11-22 22:53)
新華社北京11月22日電據中國地震台網中心網站消息，日期:11月22日22時20分，台灣雲林縣發生5.2級地震，震中位於北緯23.71度、東經120.60度，震源深度16.0公里。
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