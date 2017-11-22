「北京評書」回歸電視熒屏 劉蘭芳等名家聯袂助力北京新浪網 (2017-11-22 22:32)
新華社北京11月22日電（記者 史競男）一人、一扇、一醒木、一方帕，便可演繹千軍萬馬、眾生百態，傳統說唱藝術北京評書獨具藝術魅力。《北京評書大會》節目22日在京啟動開播，標誌著暌違已久的這門藝術將回歸電視熒屏。
評書作為一種講故事的傳統藝術形式已有上千年歷史。北京評書是北方評書的主體，形成於北京，盛行於京津冀和東北三省等地，2008年入選國家級非物質文化遺產名錄。然而，隨著老一輩評書名家逐漸逝去，書壇後繼乏人；同時，市場化運作困難，北京評書發展堪憂，漸漸淡出熒屏。
據介紹，由北京衛視打造的《北京評書大會》，將還原傳統京味書館的真實風貌，在忠實呈現評書表演的基礎上融入書畫、音樂等視聽元素，還將邀請老中青少四代評書表演者同台演出，帶來新老結合的經典書目。
評書表演藝術家劉蘭芳、田連元和連麗如在節目啟動儀式上表示：評書是想像的藝術，通過演員的表演帶動觀眾思考，從而進入波瀾壯闊的美學情境。評書也是講故事的藝術，流傳至今靠的是一代一代的傳承。希望有更多傳統文化的傳承者和傳播者，為時代留住經典，留住匠心。
《北京評書大會》將於11月28日起登陸北京衛視。
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