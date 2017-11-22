新華社北京11月22日電（記者孔祥鑫）記者22日從北京市重大項目辦獲悉，作為北京城區在建線路中里程數最長、縱貫南北並服務於北京城市副中心建設的骨幹線路，軌道交通17號線目前已完成九成招標工作，進場率達到80%，擬於2021年實現全線貫通運營。

據介紹，17號線北起未來科技城北區站，南至亦庄站前區南站，全長49.7公里，設20座車站（其中9座為換乘站），全部為地下線，平均站間距2.57公里。其定位為大運量等級快線，與在建的3號線、12號線、19號線等共同構成北京軌道交通大運量線網。

17號線設計時速為100km/h，採用大站快車模式，作為北京市快線網首輪實施線路，建成后將有效提升北京市軌道交通網路的時效性和通達性。

據了解，17號線將於2020年分段（未來科技城北區-望京西、十里河-亦庄站前區南）開通，並擬於2021年實現全線貫通運營。17號線將有效分擔5號線、13號線、2號線、10號線東段的客運壓力，同時間接緩解東直門、宋家莊樞紐的斷點換乘壓力。

17號線途經昌平區、朝陽區、東城區、通州區，可支持和帶動亦庄新城站前區、垡頭工業區、朝陽港、CBD及未來科技城的發展，同時串聯潘家園、太陽宮、望京西、天通苑等城市重點居住區，緩解周邊交通壓力，為東部居民的交通出行帶來極大便利，有效實現客流的快速引導和疏散。

目前，17號線的兩處關鍵性節點工程——望京西站與十里河站已全面開工，為17號線2020年分段（未來科技城北區-望京西、十里河-亦庄站前區南）開通運營奠定了基礎。

北京市重大項目辦相關負責人介紹，17號線是北京市城區在建線路中里程數最長的線路,涉及徵地拆遷面積大，難度高，前期的協調工作任務繁重。經北京市重大項目辦與各區政府等相關部門的多方協調，目前國有土地徵收工作正在穩步推進中。